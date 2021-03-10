Производство эко упаковки

С тех пор как упаковка превратилась из чисто функциональной и стала инструментом маркетинга, все чаще поднимается вопрос о перерасходе ресурсов и возросшем количестве мусора. Можно ли сделать упаковку не только красивой, но и не наносящей вред экологии? Расскажем о ее современных видах и последних открытиях в этой области.

Как индустрия упаковки влияет на окружающую среду

Наибольший объем мусора образуется в странах с развитой экономикой и высоким уровнем жизни. В этих странах люди совершают больше покупок. Но дело не только в этом. Важно, как и во что упакованы товары. Проблема последующей утилизации и переработки коробок и тары стоит достаточно остро.

Массовое использование для упаковки товаров широкого профиля пластика объясняется его физическими свойствами. Он легкий, прочный, из него можно отлить флаконы, баночки и коробки любой формы, цвета и размера. К тому же, он отлично защищает товары и продукты от загрязнения и случайного повреждения. Несмотря на столь явные преимущества, пластик имеет очень долгий период разложения. Поэтому изобретатели стали перед проблемой поиска новых экологичных материалов для упаковки.

Пока ученые ищут новые альтернативы, каждый из нас может внести свой вклад в сохранение экологии. Что может сделать покупатель для того, чтобы помочь природе? Первый шаг, который повлияет на сокращение отходов, – отдавать предпочтение минимально упакованным товарам. Второй шаг – выбирать товары в экологичной упаковке. Она должна быть изготовлена из натурального сырья. Материалы, из которых она производится, доступны в избытке и относятся к возобновляемым природным ресурсам. В то же время они легко перерабатываются, а их разложение не наносит вреда природе.

Больше всего упаковки требуется для продуктов питания

Как показывают исследования, больше всего упаковки нужно для следующих товаров:

продукты питания и напитки

средства гигиены и косметика

бытовая химия

Что касается пищевого сегмента, то здесь требуются материалы для продажи в магазинах, доставки и подачи готовой пищи в местах общественного питания. Питание – основная потребность человека. Обороты в торговых сетях требуют огромного количества упаковки под любой продукт. Ситуация упирается в то, что тары должно быть много и на постоянной основе.

В пищевой отрасли пластик все еще остается в лидерах. Многие производители стараются заменить его на безопасные и экологичные материалы.

Среди лидеров по потребности в упаковке косметические компании

Среди всей используемой упаковки лидирующую позицию продолжает занимать пластик. Именно поэтому стало важным постепенно переходить на его замену новыми биоразлагаемыми материалами.

Косметические бренды все чаще стали делать рекламные кампании, призванные подчеркнуть поддержку экологической повестки. Поскольку ежегодно в мире производится более чем 120 млрд единиц различных косметических средств, каждая из которых должна быть упакована. И только 9% всех баночек и бутылочек могут уйти в переработку и стать безотходной тарой. Пусть не так быстро, но постепенно эко подход в косметическом бизнесе становится нормой.

Одним из вариантов привлечения внимания к проблеме загрязнения некоторые известные марки стали организовывать прием пустых флаконов собственного бренда. Покупатели стимулируются тем, что получают за подобный шаг символический презент – маску для лица либо пробник нового средства.

Современные экологичные материалы для упаковки

Любой материал может считаться экологически чистым, если не оказывает негативного влияния на окружающую среду. Для этого в производстве экологичной упаковки используются следующие натуральные материалы:

компостируемые

биоразлагаемые

многоразовые

рециркулируемые (подходят для повторного употребления)

нетоксичные

содержат низкий уровень токсичных веществ, воздействующих на экологию

Биоразлагаемые экологичные материалы для упаковки из полимеров могут стать хорошей альтернативой широко распространенным синтетическим. Большое внимание в современном производстве упаковочных материалов уделяется наличию в составе биоразлагаемых компонентов. Одним из таких компонентов стал простой крахмал. Для разложения изделий с его содержанием достаточно контакта с водой. Помогают в процессе разложения и особые микроорганизмы – биодеструкторы. Благодаря такому подходу удается выпускать материал, не загрязняющий природу.

Эко упаковка из растений это реальность

Современные технологии развились настолько, что сегодня можно получить эко упаковку из растительного сырья. Обертка после покупки товара сразу становится отходами. Эко изделия спасают ситуацию, ведь они легко и быстро разлагаются. При этом упакованные в материалы из натуральных компонентов товары приобретают презентабельность и эксклюзивность.

Среди подобной упаковки можно встретить:

посуду (из бамбука, пальмы, тростника)

плетеные корзинки, коробки, эко боксы, подставки для косметики из абаки

корзины и посуду из рафии или пальмовых листьев

Экологическая упаковка придает той же косметике эксклюзивность и повышает продажи в сравнении со стандартным оформлением в полиэтилен или пропиленовые косметички. Кроме того, изящный бумажный пакет или дизайнерская эко коробка помогают создать уникальный узнаваемый стиль. К такой визуальной уловке стали прибегать крупные мировые производители косметических средств, парфюмерии и других товаров для женщин. Этим они подчеркивают свою заботу о качестве жизни и природной среде.

Популярные бумажные пакеты крафт

Крафтовые пакеты из бумаги завоевали популярность благодаря своей эстетичности и 100-процентной разлагаемости. Для полного растворения пакета нужно около года. Производятся пакеты из специальной бумаги-крафт. Несмотря на кажущуюся хрупкость именно благодаря особым свойствам пакеты имеют высокую прочность. Дополнительным преимуществом является то, что лежащие внутри товары и продукты защищены от колебаний влажности и температур.

Кроме того, крафтовая бумага способна впитывать влагу, жиры. Для каждой группы товаров используется свой тип бумаги. Она может быть толще и плотнее, иметь более грубую фактуру, отличается типом покрытия и цветом. Среди разновидностей данного материала есть из чего выбрать. В изделия из бумаги крафт пакуются одежда, косметика, пищевые продукты, различные хозяйственные товары и промышленные изделия. Можно сказать одно – эко упаковка из крафт бумаги универсальна и используется везде, где есть потребность в бумажной упаковке с высокой прочностью.

Изобретена съедобная eco упаковка

Изобретатели не останавливаются на достигнутом и совершенствуют разработки в области упаковки. В перспективе перед учеными стоит задача создать полностью съедобную. В ряде стран уже создана съедобная пленка. В ее составе крахмал и полимеры на водной основе, пригодные для употребления в пищу. Такая пленка полностью усваивается организмом. Но и с основной задачей справляется на отлично – в ней хранятся продукты. На пленку возможно нанесение текстовой информации о товаре. Чернила тоже съедобные.

Где можно использовать такой материал? Пленка подойдет для твердых кондитерских изделий (конфет, батончиков), меда, БАДов и витаминов, питания для спортсменов, специй. В такую пленку можно заворачивать пищу для космонавтов.

Оптимальный материал для упаковки эко картон

Эко коробки из картона – оптимальный вариант для упаковки как подарков, так и продуктов питания. Считается, что упаковывать товары в коробки начали тогда, когда появилась потребность красиво преподнести подарок. С течением времени дизайн коробок стал развиваться. Для их производства используются различные материалы. Но наиболее безопасным с точки зрения экологической безопасности стал эко картон.

Сегодня ассортимент упаковки представлен в большом изобилии. Можно выбрать любой материал, цвет и форму. С картоном сделать это легче всего, ведь он прост в производстве. Отмечается тенденция к популярности монохромного и минималистичного декора на подарочных коробках. Лаконичность оформления подчеркивает статус дарителя и его отношение.

Волна популярности эко-материалов привела к тому, что на рынке упаковочных материалов простые картонные эко коробки стали пользоваться особым спросом. Картон смотрится стильно и по-современному.

Лидер в упаковке хрупких предметов гофрокартон

Гофрокартон является наиболее популярным упаковочным эко материалом. Из него производят коробки различных размеров и форм. Основные преимущества гофрокартона:

легкий

полностью безопасен для экологии

подходит для вторичной переработки

обладает высокими защитными свойствами

Что касается сфер применения гофрокартона, то она очень широка. За счет своих исключительных свойств он отлично подходит даже для упаковки хрупких изделий, чаще всего это стекло и хрусталь.

Какой профиль гофрокартона подойдет для упаковки

Каждый профиль гофрокартона имеет свои отличительные свойства, на основе которых определяется его марка. Любой гофрослой производится на основе специальной бумаги с плотностью в пределах 100-140 г/м2. Наиболее дорогие марки содержат в составе больше целлюлозы, чем макулатуры.

Структура гофрокартона основана на чередовании плоских слоев с волнистыми. В зависимости от количества тех или иных слоев, высоты волны и частоты ее шага определяется тип профиля. Комбинация различных профилей определяют жесткость гофрокартона, что становится определяющим фактором для выбора упаковки.

Марка гофрокартона Описание Профиль А (большая гофра) Подходит для упаковки хрупких товаров, а также в качестве ложемента. Из преимуществ профиля отмечается повышенная упругость, устойчивость к укладке штабелями и прекрасные амортизационные свойства. К минусам можно отнести невозможность нанесения на материал печати Профиль В (точная гофра) Используется для упаковки не хрупких продуктов и промтоваров. Вместе с тем материал пригоден для нанесения печати и производства гофроящиков. Однако профиль В не подходит для штабелирования и имеет низкую амортизацию Профиль С (средняя гофра) Универсальная эко упаковка чаще всего изготавливается из такого профиля, ведь он подходит для самых разных товаров. Он обладает устойчивостью к механическим повреждениям и легко штабелируется. Единственный его минус — низкое качество печати Профиль Е (микрогофра) Профиль Е используются при производстве особого материала — микрогофрокартона. Его отличает толщина не более 2 мм и небольшой вес. Но несмотря на это он обладает высокой прочностью и жесткостью. Благодаря этим свойствам из микрогофрокартона получаются самые маленькие эко коробочки . Отсюда следует, что выдерживать они способны только небольшой вес и не пригодны к штабелированию Профиль F (тонкий картон) Тонкий картон предназначен для упаковки эксклюзивных товаров. Возможно изготовление любого цвета. По своим свойствам материал легкий, прочный. Он подходит для самосборных коробок. Но для упаковки тяжелых изделий не предназначен

Преимущества эко коробки в качестве упаковки

В картон можно упаковать практически любой товар или продукцию. Он прекрасно смотрится в качестве оформления для подарка. Но не менее практично использовать его для продуктов питания. Почему эко картон стал таким популярным?

Экологичность

Картон производится из экологически чистых материалов. Он легко разлагается и перерабатывается

Удерживает жидкости и жир

Внутренний слой картона обладает жиропрочными свойствами и способен задерживать влагу. Именно поэтому картон так популярен для хранения и упаковки жирной и жидкой пищи

Подходит для использования в печах СВЧ

Пищевые контейнеры из эко картона полностью безопасны и могут использоваться в микроволновых печах

Подходит для вторичной переработки

Вся продукция из эко картона пригодна для последующей переработки. Повторное использование сокращает производство первичного сырья

Привлекательный вид

Благодаря стараниям дизайнеров картонная эко упаковка имеет отличный вид

Вся продукция, изготовленная из эко картона, соответствует международных сертификатам качества и безопасности.

Преимущества экологически чистой упаковки

Несмотря на очевидную потребность в эко упаковке, стоит выделить ее преимущества над привычной синтетической.

Уменьшает углеродный след

Универсальная eco упаковка помогает сохранить чистоту окружающей среды. Чаще всего для ее производства используются биоразлагаемые материалы, пригодные для переработки. Этот фактор оказывает положительное влияние на уменьшение использования первичных ресурсов.

Затраты на производство эко упаковки

Что касается процесса производства, то он требует меньших затрат на топливо и электричество. Переход на зеленую повестку означает сокращение объема используемых материалов. По этой причине снижение нагрузки на производство, распределение и доставку. В комплексе все это положительно влияет на сохранение источников энергии и охрану природы.

Универсальность

Вместе с тем, как производство эко упаковки напрямую защищает окружающую среду, современная эко тара очень универсальна. Для нее можно с легкостью найти применение в любой отрасли, где до этого использовалась традиционные синтетические средства. Она пригодится везде: в производстве косметики, в фарминдустрии, в автомобильной, пищевой и легкой промышленности.

Eco упаковка улучшает репутацию бренда и имидж компании

Все, что имеет приставку эко способно стремительно повысить имидж продукции или бренда. Когда клиенты и потребители понимают, что компания придерживается экологической линии в развитии своего бизнеса, то начинают считать ее более надежной. Подобная осознанность делает компанию и товары привлекательными, даже не смотря на то, что они могут стоить дороже. Улучшенный имидж благоприятно влияет на рост прибыли компании. И что еще немаловажно: повышается привлекательность для инвестиций. В долгосрочной перспективе это означает возможность оставаться на рынке.

Всемирно известные бренды среди первых поддержали экологическую повестку. Примером этому являются популярные сетевые заведения быстрого питания. В них уже давно используются экологичные материалы для упаковки: бумажные пакеты и картонные конверты. С некоторых пор пластиковые стаканы стали заменяться на изделия из плотного переработанного картона. Также из сетей постепенно уходят пластиковые трубочки для напитков и коктейлей. Производитель Кока-кола активно рекламирует свой напиток в стеклянной бутылке. И это не осталось незамеченным, а лишь сыграло на пользу узнаваемости продукта.

Поддержка экологических госпрограмм

В настоящее время все больше внимания со стороны государства уделяется экологической повестке. Это касается не только упаковки, но и всех сфер жизнедеятельности. Проблема переработки и утилизации мусора в долгосрочной перспективе вынуждает затрачивать огромные финансовые ресурсы. Они могли быть направлены на другие важные отрасли. Некоторые страны мира принимают на уровне государства радикальные меры, запрещающие оборот пластиковых пакетов. Так, за продажу и даже использование такого пакета в Кении предусмотрен штраф. А в некоторых случаях дело может доходить и до тюремного заключения. Полный запрет на пластиковые пакеты действует в Марокко.

Маркировка товаров экологическими знаками

Для подтверждения соответствия упаковки экологическим нормам используется специальная маркировка. Кроме нанесения на упаковку, она может наноситься на само изделие.

Причиной появления маркировки стала мода на “ответственные покупки”. Потребитель осознает необходимость сохранения природы. А производитель использует эту идею для повышения спроса на свою продукцию.

Перед обществом стоят основные проблемы:

возросший уровень парниковых газов

потребление энергии для производства

переработка и использование вторсырья

Учитывая эти факторы, производители стремятся уменьшить нагрузку на экологию, внедряя новые виды экологической упаковки.

Эко маркировка наглядно демонстрирует, что упаковка может быть переработана, не содержит вредных веществ или произведена из биоразлагаемого сырья.

Для того, чтобы разместить на свою продукцию эко маркировку, необходимо пройти процедуру экологической оценки. Компании идут на это ради того, чтобы улучшить свою репутацию на рынке. При реализации экопрограмм производитель в первую очередь снижает производственные издержки.

Что касается потребителей, то чаще всего люди не обращают внимания на специальные символы, указанные на упаковке, ограничиваясь лишь прочтением состава. Но эко знаки могут многое рассказать о качестве выбранного товара. Прежде всего о том, что процессы производства и упаковки, а также состав экологически чистые. Такое добросовестное отношение производителя к своей продукции и заботе о потребителе вызывает доверие.

Читаем экологические знаки на упаковках

Мода на осознанность и бережное отношение к природе толкает потребителей внимательно читать упаковку. Люди ищут чистые, натуральные и здоровые продукты, будь то пища или одежда. Для понимания информации, указанной на товаре, нужно уметь понимать нанесенные на него символы.

Экологические этикетки при маркировке товаров делятся на три группы:

экопродукты

экоупаковка

эко food (органические продукты)

Знак Обозначение Знак зеленой точки означает, что производитель принял участие в финансировании строительства или эксплуатации национальной системы для переработки отработанной упаковки Знак как напоминание выбросить упаковку в мусорное ведро после использования Знак говорит о том, что упаковку можно утилизировать, а материал, из которого она изготовлена, подлежит переработке. Вместе со знаком могут быть размещены цифры и буквы. Они указывают на тип использованного сырья Знак содержится на биоразлагаемых упаковках, которые пригодны для компостирования Знак встречается на упаковках бытовой и электротехники. Он означает, что утилизация отработанной техники должна производиться через специализированные пункты приема. Изделия нельзя выбрасывать с общими бытовыми отходами

С какими проблемами связано производство эко упаковки

Одной из причин, почему применение биоразлагаемых материалов все еще не вышло на широкие массы, является несовершенство технологий. Связано это с высокой стоимостью производства. Тем не менее, инженеры и технологи продолжают искать способы сокращения затрат. Уже существующие биоразлагаемые материалы дорабатываются и совершенствуются. Возможно, в ближайшее время мир постепенно перейдет на полностью экологичную упаковку.

Повсеместно пересматривается подход в сторону «зеленой» повестки, начиная от крупных ритейлеров, заканчивая производителями. Отрасль эко упаковки стремительно растет. Бизнес-эксперты прогнозируют бурное развитие данного направления. По информации аналитиков, рынок еще молод и является свободной нишей. И при этом спрос на eco упаковку непрестанно увеличивается. Не в последнюю очередь это связано с развитием электронной коммерции. Объясняется это тем, что любое активно развивающееся направление стремится идти в ногу со временем и учитывает актуальные тенденции. Касается это и подхода к упаковке товаров.

Важно уже сегодня начинать постепенно переходить на использование и производство эко упаковки. Ведь в дальнейшем, очевидно, что спрос на нее будет повышаться. А вслед за этим и ее стоимость. Поэтому нужно наладить цепочки продаж с учетом этих факторов.